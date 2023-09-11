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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da iki arkadaş arasında "Adamsan bıçakla" tartışması... 1 yaralı

        Bursa'da iki arkadaş arasında "Adamsan bıçakla" tartışması... 1 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada kan aktı... Kendisine "Adamsan bıçakla" diyen arkadaşını sırtından bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklayan gözaltına alınırken, bıçaklananın durumu kritik

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 07:35 Güncelleme: 11.09.2023 - 07:35
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        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Serkan D. (25), küfürlü konuşma nedeniyle çıkan tartışmada, "Adamsan bıçakla" dediği arkadaşı Fatih S. (30) tarafından sırtından bıçaklandı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Mahmut Esat Bey Caddesi'nde meydana geldi. Pansiyonda aynı odada birlikte kalan Fatih S. ile arkadaşı Serkan D. arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı.

        Pansiyonda bulunan görevliler, gürültü nedeniyle konaklayan vatandaşların şikayeti üzerine iki arkadaşı sokağa çıkardı. İkili arasında burada da süren tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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        "ADAMSAN BIÇAKLA" DEDİ...

        Bu sırada Serkan D., iddiaya göre kendisine "Adamsan bıçakla" dediği arkadaşı Fatih S. tarafından sırtından bıçaklandı.

        Serkan D. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Serkan D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fatih S. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        DURUMU KRİTİK

        Tedavi altına alınan Serkan D.'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Fatih S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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