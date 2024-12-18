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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da gençlere başarı ve motivasyon kampı | Son dakika haberleri

        Bursa'da üniversiteye hazırlanan gençlere başarı ve motivasyon kampı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı'nda üniversiteye hazırlanan gençler için her hafta sonu ücretsiz "Başarı ve Motivasyon Kampı" düzenliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:50
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        Bursa'da gençlere başarı ve motivasyon kampı
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 6-8 Aralık tarihleri arasında Göynükbelen Gençlik Kampı'nda "Başarı ve Motivasyon Kampı" düzenlendi.

        17 ilçeden 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı kampta, üniversite sınavı öncesi dinlenme imkanı bulan gençler bir taraftan da uzman uzman eğitimciler eşliğinde sınava hazırlanıyor. Eğitim dönemi boyunca her hafta sonu ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kampın bu haftaki konukları Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.

        Yaklaşık 50 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kampın ilk gününde Dr. Akif Hayta, üniversite sınavında stres yönetimi ve ders çalışma ile ilgili konular üzerine eğitim verdi. Eğitimin ikinci gününde de eğitim koçu Leyla Asan ve Eda Demir, problem çözme teknikleri, sınav kaygısı, motivasyon, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri üzerine eğitim verdi.

        Ayrıca kampta bulunan görevli liderler eşliğinde serbest zamanlarda çeşitli etkinlikler düzenlenerek gençlerin keyifli zaman geçirmesi sağlandı.

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