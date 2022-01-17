Yangın söndürüldü, fabrika kullanılamaz hale geldi

DHA

Yangın, gece saat 03.00 sularında merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde bulunan tekstil yardımcı kimyasallarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonucu alevler kısa sürede bütün fabrikayı sardı.

Patlama sırasında içeride bulunan 15 kişi kısa sürede kendini dışarı atarak kurtulmayı başarırken, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına 60 araç ve 150 personele müdahale eden Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını beş saat sonra kontrol altına almayı başardı.

Bölgede AFAD ekipleri fabrikadan çıkan keskin kokular ve yola savrulan kimyasallar için tedbir alırken, sağlık ekipleri dumandan ve kokudan etkilenenlere müdahalede bulundu. Beş saat sonra kontrol altına altına alınan yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.