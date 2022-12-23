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Bursa'da ehliyetsiz sürücü 10 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

Bursa İnegöl'de 7 kez 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ile polis ekipleri arasında 10 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Polisin ısrarlı takibi sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücü kendisini, "Çocuk hasta, 1 haftadır hastanede yatıyor. Çocuk olunca mecbur kaldım" sözleriyle savundu

Giriş: 23.12.2022 - 06:10 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da ehliyetsiz sürücü 10 kilometrelik kovalamacayla yakalandı
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Polisin yaptığı incelemede, daha önce de 7 kez 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı belirlenen ehliyetsiz sürücü Seyit Ali Y. (26), neden kaçtığının sorulması üzerine "Çocuk hasta, 1 haftadır hastanede yatıyor. Çocuk olunca mecbur kaldım" dedi.

DHA'nın haberine göre; ilçeye bağlı Akhisar Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

7 KEZ 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

Yaklaşık 10 kilometre kaçan otomobilin sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak, durduruldu. Polisin yaptığı incelemede sürücü Seyit Ali Y'nin ehliyetinin olmadığı ve daha önce de 7 kez 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı belirlendi. Seyit Ali Y, polisin neden kaçtın sorusuna ise "Çocuk hasta, 1 haftadır hastanede yatıyor. Çocuk olunca mecbur kaldım" diye cevap verdi.

4 BİN 989 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Seyit Ali Y'ye, araç muayene süresinin geçmesi, ehliyetsiz araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan toplam 4 bin 989 TL para cezası kesildi. Otomobil ise trafikten men edilerek çekici ile otoparka çekildi.

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