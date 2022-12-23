DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Polisin yaptığı incelemede, daha önce de 7 kez 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı belirlenen ehliyetsiz sürücü Seyit Ali Y. (26), neden kaçtığının sorulması üzerine "Çocuk hasta, 1 haftadır hastanede yatıyor. Çocuk olunca mecbur kaldım" dedi. DHA'nın haberine göre; ilçeye bağlı Akhisar Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

7 KEZ 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTI Yaklaşık 10 kilometre kaçan otomobilin sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak, durduruldu. Polisin yaptığı incelemede sürücü Seyit Ali Y'nin ehliyetinin olmadığı ve daha önce de 7 kez 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı belirlendi. Seyit Ali Y, polisin neden kaçtın sorusuna ise "Çocuk hasta, 1 haftadır hastanede yatıyor. Çocuk olunca mecbur kaldım" diye cevap verdi.

4 BİN 989 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ Seyit Ali Y'ye, araç muayene süresinin geçmesi, ehliyetsiz araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan toplam 4 bin 989 TL para cezası kesildi. Otomobil ise trafikten men edilerek çekici ile otoparka çekildi.