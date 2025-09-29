Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'da düğünde kaydedildi! Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar! | Son dakika haberleri

        Bursa'da düğünde kaydedildi! Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!

        Bursa'da tepki çeken bir görüntü kaydedildi. Kentin İnegöl ilçesinde bir düğünde kaydedilen görüntülerde bir grup, av tüfeği ve tabancayla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 16:19 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ‘gelin alma’ merasiminde düğün konvoyundaki araçlarından inen 4 kişi, av tüfekleri ve tabancayla havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre dün Huzur Mahallesi’ndeki düğün öncesinde gerçekleştirilen 'gelin alma' sırasında, konvoydaki araçlarından inen 4 davetli, 3 av tüfeği ve 1 tabancayla havaya defalarca ateş etti.

        O anlar, konvoydaki diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

        REKLAM

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Görüntülerin tepki çekmesinin ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açtığı tespit edilen A.B., M.Ö., A.Ö., İ.S. isimli şüpheliler ile tabancanın sahibi olduğunu söyleyen R.B.’yi gözaltına aldı.

        Evlerindeki aramalarda, 3 av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında idari işlem başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa