Bursa'da düğünde kaydedildi! Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ‘gelin alma’ merasiminde düğün konvoyundaki araçlarından inen 4 kişi, av tüfekleri ve tabancayla havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA'nın haberine göre dün Huzur Mahallesi’ndeki düğün öncesinde gerçekleştirilen 'gelin alma' sırasında, konvoydaki araçlarından inen 4 davetli, 3 av tüfeği ve 1 tabancayla havaya defalarca ateş etti.

REKLAM advertisement1

O anlar, konvoydaki diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

REKLAM

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açtığı tespit edilen A.B., M.Ö., A.Ö., İ.S. isimli şüpheliler ile tabancanın sahibi olduğunu söyleyen R.B.’yi gözaltına aldı.

Evlerindeki aramalarda, 3 av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında idari işlem başlatıldı.