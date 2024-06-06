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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da deprem tatbikatı öncesi SMS'le uyarı: Siren sesleri duyulacak, panik yapmayın | Son dakika haberleri

        Bursa'da deprem tatbikatı öncesi SMS'le uyarı: Siren sesleri duyulacak, panik yapmayın

        Bursa'da yapılacak büyük deprem tatbikatı öncesi, vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj gönderildi. Gönderilen mesajda, "Tatbikat sırasında siren sesleri duyulacak ve acil durum araçları sahada olacaktır. Bu sebeple, halkımızın sakin kalmasını ve panik yapmamasını rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:26
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        SMS'le uyarı: Siren sesleri duyulacak, panik yapmayın
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        Deprem tehlikesi altına bulunan illerden Bursa'da bugün büyük bir deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

        AFAD tarafından yapılacak deprem tatbikatı öncesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj göndererek uyarıda bulundu.

        SMS'le yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

        "6 Haziran 2024 Perşembe günü, Afet ve Acil Durumlar Daire Başkanlığı tarafından Bursa genelinde acil durumlara hazırlık hedefiyle deprem tatbikatı gerçekleştirilecektir. Tatbikat sırasında siren sesleri duyulacak ve acil durum araçları sahada olacaktır. Bu sebeple, halkımızın sakin kalmasını ve panik yapmamasını rica ediyoruz. Bu tatbikatın gerçek bir deprem yaşamamıza gerek kalmadan, sadece bir eğitim faaliyeti olarak kalmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz."

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        #Bursa
        #deprem tatbikatı
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