Sabah evden çıktı! Sonrası dehşet!

İHA

Bursa'nın, Gemlik İlçesi Kumla Kanal boyu mevkiinde sabah saatlerinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkan Nizamettin Güngörmüş (55) tüfekle vurularak ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre Güngörmüş olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri olay yerine yakın bir bölgede zanlı olarak bir kişiyi gözaltına aldı.

YOLUNU BEKLEYİP ATEŞ AÇMIŞ

Ölen adamın komşusu olduğu öğrenilen Tuna T. isimli zanlının daha önce de çeşitli defalar havaya ateş ettiği ve yaşlı adama sabah erken saatlerde yolunu bekleyerek öldürdüğü öğrenildi.

Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor.