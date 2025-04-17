Bursa'da bitişik 3 evde yangın paniği
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki müstakil binada başlayıp bitişikteki iki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın bitişiğindeki iki eve sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, ekipler bölgede tedbir amaçlı kontroller yaptı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.