İHA

Bursa'da tartıştığı kadını tabancayla rehin alan adam polis ekiplerinin uzun süreli iknaları sonucu teslim oldu.

İHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çelik kasa işiyle uğraşan H.Ç, Konak Mahallesi Betül Sokak'ta daha önceden aralarında alacak meselesi bulunan E.Y. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından H.Ç., yanında taşıdığı tabancayla E.Y.'yi rehin aldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre sonra şüpheli, polis ekiplerinin kendisini ikna etmesiyle teslim oldu. E.Y, tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine götürülürken, H.Ç, polis ekiplerince sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.