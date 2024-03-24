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        Haberler Gündem Bursa'da bir genç meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu - Güncel haberler

        Bursa'da bir genç meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ailesinin haber alamadığı kişi kendilerine ait meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 00:23 Güncelleme: 24.03.2024 - 00:23
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        Meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
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        Latif A. (28) ailesine iftar saatinden önce bahçede bir işi olduğunu söyleyerek evden ayrıldı.

        Yakınları, eve dönmediği için aramaya çıktıkları Latif A'yı Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi yakınlarındaki bahçelerinde başından vurulmuş halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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