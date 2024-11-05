Suyla dolu olması gereken Nilüfer Barajı'ndaki kuraklık, insanların yürüyebileceği noktaya gelirken, barajda su seviyesinin ilk kez bu kadar düşük olduğunu söyleyen Salim Canlar (66), "15 yıldır Nilüfer Barajı'na balık tutmaya gelirim. İlk defa bu kadar kuraklık gördüm. Buralara yürüyerek yaklaşamazdık ama şimdi aracımla buraya kadar gelebiliyorum. Su ciddi anlamda çekilmiş. Önceden barajın başlangıç noktalarından balık tutardık" dedi.