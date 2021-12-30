Bursa'da AVM'de korkutan yangın

DHA

Yangın dün saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde bulunan ev araç ve gereçleri satan bir alışveriş merkezinde (AVM) çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

DHA'nın haberine göre; ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, alışveriş merkezinde maddi hasar oluştu. Mahalle sakinlerinde paniğe neden olan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.