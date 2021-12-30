Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da AVM'de korkutan yangın

Bursa'da AVM'de çıkan yangın paniğe neden oldu

Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

30.12.2021 - 01:00 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da AVM'de korkutan yangın
Bursa'da AVM'de korkutan yangın
0:00 / 0:00
DHA

Yangın dün saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde bulunan ev araç ve gereçleri satan bir alışveriş merkezinde (AVM) çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

DHA'nın haberine göre; ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, alışveriş merkezinde maddi hasar oluştu. Mahalle sakinlerinde paniğe neden olan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Olimpiyat gururumuz! Sevgilisi hayran bıraktı...
Olimpiyat gururumuz! Sevgilisi hayran bıraktı...
Şifreli konuşmalar ortaya çıktı! 'Damat adayı arıyoruz'
Şifreli konuşmalar ortaya çıktı! 'Damat adayı arıyoruz'
Lüks villasına sonunda kavuştu!
Lüks villasına sonunda kavuştu!
Minik Asiye Ateş'ten haber var
Minik Asiye Ateş'ten haber var
Manisa’da 78 litre sahte içki ele geçirildi
Manisa’da 78 litre sahte içki ele geçirildi
MEB'den öğretmen atamasında 'sözlü sınav süreci' açıklaması
MEB'den öğretmen atamasında 'sözlü sınav süreci' açıklaması
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
Beşiktaş’ta şüpheli ölüm
Beşiktaş’ta şüpheli ölüm

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.