Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
Bursa'da arı yetiştiricisi 49 yaşındaki Lokman Kaynar, bu sabah arılarıyla ilgilendiği sırada bal arılarından birkaçı Kaynar'ı soktu. Nefes alma güçlüğü çeken ve kalbi duran Kaynar'a kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan Kaynar kurtarılamadı
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'nde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
BAL ARILARININ SALDIRISINA UĞRADI
AA ve İHA'da yer alan habere göre saat 11.00 sıralarında arıcılıkla uğraşan Lokman Kaynar (49), kovanlarla ilgilenirken arıların saldırısına uğradı.
SOLUNUMU DURDU KALP MASAJI YAPTILAR
Arıların sokmasıyla alerjik şoka giren Kaynar'ı gören ailesi yardımına koştu. Kaynar, nefes almakta güçlük çekerken ailesi 112'ye haber verdi. Solunumu duran Kaynar'a sağlık ekipleri kalp masajı yaptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİLokman Kaynar'ın yakınları hastanede gözyaşına boğuldu.
Ambulansa alınan Lokman Kaynar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK
Olayı öğrenen ailesi, gözyaşına boğuldu. Kaynar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.