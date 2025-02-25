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        Haberler Gündem Bursa'da 47 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 4 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Bursa'da 47 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 4 şüpheli yakalandı

        Bursa'da 47 yabancı uyruklu kişiye kalacak yer temin ederek iş yerinde izinsiz çalıştırdığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:34 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:35
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        47 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıranlara gözaltı
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        Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi ile Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'ndeki iki iş yerinde yabancı uyruklu kişilerin kalacak yer temin edilerek izinsiz çalıştırıldıklarının tespit edilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu adreslere operasyon yaptı.

        Yapılan kontrollerde kimlik ibraz edemeyen 47 yabancı uyruklu, kimlik tespiti için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Yabancı uyruklulardan 35'inin kimliklerinin bulunmadığı ve ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı, 12'sinin de Bursa ve farklı illere kayıtlı oldukları ancak çalışma izinleri bulunmadığı belirlendi.

        Bu kişileri kalacak yer temin ederek çalıştırdığı tespit edilen H.K, M.K, M.Ö.K. ve S.K. gözaltına alındı.

        Kimliksiz ve ikamet izni olmadan çalıştırılan yabancı uyruklular, ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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