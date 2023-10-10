Bursa'da, Gemlik ilçesindeki Kurşunlu İskelesi´nden Saat 06.00´da tekneyle Marmara Denizi´ne açılan balıkçıların ağlarına, köpek balığı takıldı.

DHA'da yer alan habere göre Balıkçı Uğur Seyhan, teknedeki arkadaşları Süleyman Aydın ve Aytaç Aydın'ın yardımıyla köpek balığını tekneye çekmeye çalıştı.

"AĞ BİR ANDA AĞIRLAŞTI"

Daha önce de birçok kez ağına köpek balığı takıldığını ve 4 metrelik köpek balığını Bursa Hikmet Şahin Kent Hali´nde satışa çıkaracaklarını söyleyen balıkçı Uğur Seyhan, "Balık avına açıldığımız sırada, denize attığım ağın bir anda ağırlaştığını fark ettim.