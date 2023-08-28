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        Haberler Gündem Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu - Güncel haberler

        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu

        Bursa'da 17 yaşındaki kız, bir sitenin inşaatında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 03:12 Güncelleme: 28.08.2023 - 03:12
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        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
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        Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki Türkan Parkı'nın karşı tarafında bulunan ve 5 yıldır atıl vaziyette olduğu belirtilen bir sitenin inşaatında, hareketsiz yatan genç kızı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, inşaatın zemininde hareketsiz yatan Y.C.İ'nin (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Y.C.İ'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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