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        Bursa'da 16 yaşındaki kız çocuğu, 10 yaşındaki çocuğu darbedip, babasını da bıçakla yaraladı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde 10 yaşındaki çocuğu darp eden 16 yaşındaki bir kız çocuğu babasını da bıçakla yaraladı. Çocuğu yakalama çalışmaları başlarken, yaralanan babanın durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 09:02
        Düğünde kan aktı! 16 yaşındaki kız çocuğu...
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğünde tartıştığı A.H.'yi (10) darbedip, ardından babası Levent H.'yi (40) bıçakla yaralayan 16 yaşındaki kız çocuğu M.İ., olay yerinden kaçtı. Olayın ardından düğün kaldığı yerden devam ederken, M.İ.'nin 3 ay önce de R.C.'yi (13) bıçakla yaraladığı öğrenildi.

        Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi, Uncu Sokakta düzenlenen düğünde meydana geldi. M.İ., iddiaya göre, A.H.'ye tokat attı. Olayı gören baba Levent H., oğlunu darbeden M.İ.'ye tepki gösterdi. Tartışma sırasında M.İ., yanında bulunan bıçakla Levent H.'yi göğsünden yaralayarak olay yerinden kaçtı.

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        Davetliler durumu polis ekiplerine bildirirken Levent H., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        DÜĞÜN DEVAM ETTİ

        Levent H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada düğünün kaldığı yerden devam etmesi ise dikkat çekti. Polis, olay yerinden kaçan M.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        3 AY ÖNCE DE BİR ÇOCUĞU BIÇAKLAMIŞ

        Öte yandan M.İ.'nin, 21 Nisan'da İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Kültürpark'ta tartıştığı R.C.'yi de bacağından bıçakladığı, kısa süre sonra yakalandığı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

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