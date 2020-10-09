Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 9 Ekim günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 9 Ekim Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 9 EKİM 2020

Bursa Cuma namazı saati: 12.56

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 09 Ekim 2020 Cuma 05:38 07:01 12:56 16:07 18:41 19:59 10 Ekim 2020 Cumartesi 05:39 07:02 12:56 16:06 18:39 19:57 11 Ekim 2020 Pazar 05:40 07:03 12:56 16:04 18:38 19:56 12 Ekim 2020 Pazartesi 05:41 07:04 12:55 16:03 18:36 19:54 13 Ekim 2020 Salı 05:42 07:05 12:55 16:02 18:35 19:53 14 Ekim 2020 Çarşamba 05:43 07:06 12:55 16:01 18:33 19:51 15 Ekim 2020 Perşembe 05:44 07:08 12:55 16:00 18:32 19:50



Teyemmüm nedir, nasıl yapılır; teyemmümü bozan şeyler nelerdir?

Teyemmüm, su bulunmadığında, ya da var olan suyu kullanma imkanı olmadığında, abdestsizlik, cünüplük gibi hükmi kirliliği gidermek amacıyla temiz toprağa sürülen ellerle yüz ve iki kolun mesh edilmesi şeklinde yapılan hükmi temizlik demektir.

Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer hasta iseniz, yolculukta bulunuyorsanız, tuvaletten gelmiş iseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız da su bulamamışsanız temiz bir toprağa yönelip, onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (teyemmüm edin)” (Nisa, 4/43; Maide 5/6) buyrulmaktadır.



Teyemmüm; niyet ederek temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye eller vurularak yüzü ve kolları dirseklerle birlikte mesh etmekten ibarettir. Teyemmüm edecek kimse, ne için teyemmüm edeceğine de niyet eder. Parmakları açık olarak ellerini temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurur, ileri ve geri hareket ettirerek kaldırır, hafifçe birbirine vurarak ellerini silkeler. Ellerinin içiyle yüzünün tamamını bir kere mesh eder. Sonra ikinci defa ellerini aynı şekilde toprağa vurur ve sol elin içi ve dirseğiyle birlikte sağ kolunu mesh eder; daha sonra da sağ elinin içiyle sol kolunu aynı şekilde mesh eder.



Abdesti bozan şeyler, teyemmümü de bozar. Ayrıca, abdest veya gusle yetecek suyun bulunması, hastalığın iyileşmesi, suyu kullanabilme imkanının elde edilmesi gibi, teyemmüm etmeyi mubah kılan mazeretlerin ortadan kalkması da teyemmümü bozar (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts. I, 19- 22).