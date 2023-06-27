Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Bursa bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2023 Bursa Kurban Bayramı namazı saati belli oldu!

Bursa bayram namazı saat kaçta?

Bursa Kurban Bayramı namazı saati her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Bursa il genelindeki cami ve mescitlerde bayram namazı kılacaklar tarafından merak ediliyor. Peki, Bursa Kurban Bayramı namaz saati kaç? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Bursa bayram namazı saati...

Giriş: 27.06.2023 - 19:08 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Bursa Kurban Bayramı namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyanet Namaz Saatleri sayfasında yer aldı. Bursa'da Kurban Bayramı namazı kılacaklar tarafından merak edilen Bursa Kurban Bayramı namazı saatini haberimizde derledik. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 Kurban Bayramı namaz saati...

  • BURSA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz saatleri takvimine göre , Konya'da 2023 Kurban Bayramı namazı saat 06.12'de kılınacak.

     

     

  • KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek: 06.18

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.