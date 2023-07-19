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        Haberler Gündem Eğitim Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar Ve Nerelerde Çalışır? Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Bölümü İş İmkânları

        Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü yöneticilere ofis işlerinde yardımcı olmak için ofis yönetimi, protokol bilgisi, organizasyon ve koordinasyon, iletişim becerileri vb. konularda öğrencileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar Ve Nerelerde Çalışır? Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Bölümü İş İmkânları sorusunun cevabı kısaca işletmelerin ve kuruluşların yönetim süreçlerini desteklemektir.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 11:07
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        Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü nedir?
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        Bu alandan mezun olan kişiler, hem özel hem de kamu kurumlarında yönetici asistanı, büro sekreteri vb. görevlerde bulunabilirler. Aynı zamanda İnsan kaynakları departmanı, arşiv birimlerinde de bulunabilirler. Genellikle özel sektörde iş imkânı çok daha fazladır ve ofislerin büro işlerine katkı sağlayan kapsamlı ara insan gücü yetiştirmeyi hedefler.

        Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü tercih edilen önlisans eğitim programlarından biridir. Bu bölümdeki eğitim kişilere, iş dünyasında ofis yönetimini, yönetici destek hizmetlerini, iletişim becerilerini, organizasyon ve koordinasyon gibi temel becerileri kazandırmayı amaçlar. Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl? Bu bölüm, 2 yıllık eğitim içeren bölümlerden biridir.

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        Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Mezunları Ne İş Yapar?

        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler, çeşitli sektörlerde yönetici asistanı, ofis koordinatörü, proje asistanı, sekreter veya ofis yöneticisi gibi pozisyonlarda çalışma fırsatı bulabilirler. Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Mezunları Ne İş Yapar? Bu bölümde edindikleri becerilerle mezun olan öğrenciler, profesyonel ortamlarda etkili bir şekilde çalışabilme ve yöneticiye destek sağlama yetenekleri kazanır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü, öğrencilere iş dünyasında önemli bir rol oynayan ofis yönetimi ve yönetici destek hizmetlerine odaklanarak kariyerlerini şekillendirmeleri için bir fırsat sunar.

        Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Dersleri

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        Bu bölümü tercih edecek öğrenciler 4 dönemlik eğitim (2 yıl) boyunca aşağıdaki derslerden sorumlu olacaktır. İşte; Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Dersleri

        • Hukukun temel kavramları
        • İletişim bilgisi
        • Halkla ilişkiler
        • Toplantı ve sunu teknikleri
        • Yönetici asistanlığı
        • Mesleki yazışmalar
        • Klavye öğretimi
        • Büro teknolojileri
        • Dosyalama arşivleme
        • Kamu özel kesim yapısı ve ilişkileri

        Öğrenciler bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir. Mezun olan öğrenciler istekleri doğrultusunda; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine dikey geçiş sınavı (DGS) ile geçiş yapabilirler.

        Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Mezunları Nerede Çalışır?

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        Bu bölümü tercih eden öğrenciler, işletmelerdeki profesyonel ortamlarda başarılı bir kariyer yapma potansiyeline sahiptirler. Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Mezunları Nerede Çalışır? Bu alandan mezun olan kişiler, hem özel hem de kamu kurumlarında yönetici asistanı, büro sekreteri vb. görevlerde bulunabilirler. Aynı zamanda İnsan kaynakları departmanı, arşiv birimlerinde de bulunabilirler. Mezun olan kişiler, çeşitli sektörlerde yönetici asistanı, ofis koordinatörü, proje asistanı, sekreter veya ofis yöneticisi gibi pozisyonlarda çalışma fırsatı bulabilirler.

        Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Mezunları İş Olanakları

        Bu bölüm, ofis yönetimi, organizasyon becerileri, iletişim, koordinasyon ve yönetici asistanlığı gibi önemli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Mezunları İş Olanakları ise, başta özel kuruluşlarda yönetici asistanı, büro sekreteri, proje asistanı olarak çalışabilir. Belediyelerde, hukuk bürolarında, sigorta ve finans kuruluşlarında da görev alabilirler.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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