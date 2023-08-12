Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol İngiltere Burnley - Manchester City: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Burnley - Manchester City: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, sezonun açılış maçında deplasmanda Burnley'yi 3-0 yendi. City'ye üç puanı getiren golleri Haaland (2) ve Rodri kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        M.City kaldığı yerden!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında son şampiyon Manchester City, Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk oldu.

        Manchester City, 4 ve 36. dakikalarda Norveçli yıldız futbolcusu Erling Haaland, 75. dakikada ise Rodri'nin attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.

        Burnley'de Anass Zaroury, 90+4. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Bu sonuçla Manchester City, sezona 3 puanla başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Koca'dan 'taban ödemesi' açıklaması
        Bakan Koca'dan 'taban ödemesi' açıklaması
        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Trabzon'dan üç puanlı gala!
        Trabzon'dan üç puanlı gala!
        Cengiz Ünder'de işlem tamam!
        Cengiz Ünder'de işlem tamam!
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        Anlaşma sağlandı!
        Anlaşma sağlandı!
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Habertürk Anasayfa