08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afrika ülkelerinden Burkina Faso'nun Youga kentinde bulunan MNG Gold isimli Türk madencilik şirketine ait şantiyede çatışma yaşandı.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, gece saatlerinde bölgedeki yerel kaçak madencilerle, şantiyedeki güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandığı ve sonrasında bir yerel madencinin güvenlik görevlileri tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.
Yerel madencinin öldürülmesinin ardından yerel halktan kişilerin şantiyeyi basarak ateşe verdiği belirtildi.
Şantiyede yaklaşık 100 kadar Türk işçinin çalıştığı, yaşanan olayların ardından Türk işçilerin olay yerinden hızlı bir şekilde uzaklaştırılarak güvenli bir bölgeye taşındığı ifade edildi. Konuyla ilgili Habertürk'e bilgi veren bir Türk işçi, arabalarla şantiye alanından uzaklaştıklarını, bölgedeki bir nehri yürüyerek geçmelerinin ardından bir karakola sığındıklarını aktardı.
Habertürk'ün ulaştığı Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği'nden yetkililer, olayla ilgili bilgi sahibi olduklarını ve Türk vatandaşlarının durumuyla ilgilendiklerini belirtti.
Bir büyükelçilik yetkilisi saldırıyla ilgili olarak, "Terör olayı değil, yerel halkın bir saldırısı söz konusu. Polis müdahale ederek olayı sonlandırdı. Vatandaşlarımızın durumu iyi, herhangi bir can kaybı yok. Bize konunun, halkla güvenlik arasında bir tartışmadan kaynaklandığı bildirildi. Vatandaşlarımızın durumunu takip ediyoruz. 100 kadar Türk çalışanın tahliyesini sağladık ve irtibat halindeyiz. Olayların devam etmesini ya da büyümesini beklemiyoruz" şeklinde konuştu.
Öte yandan ABD'nin Vagadugu Büyükelçiliği de konuyla ilgili bir seyahat uyarısı yayınladı. ABD'nin açıklamasında bölgede yaşanan saldırının büyüklüğü konusunda net bir bilgi edinilemediği belirtilirken, Amerikan vatandaşlarının maden bölgesinden uzak durması çağrısı yapıldı.
— OSAC (@OSACState) August 8, 2019
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