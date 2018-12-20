Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrenci toplulukları, mide kanseriyle mücadele eden lise öğrencisi İrem Ayvalı için moral gecesi düzenledi. MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, yaklaşık iki yıldır Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde mide kanseri tedavisi gören Ayvalı'ya sürpriz yapıldı.

Öğrenciler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, kanser hastası İrem için şarkı ve türküler seslendirildi. Salonun ışıklarının bir anda sönmesinin ardından katılımcılar telefonlarının ışıklarını yakarak İrem'e şarkılar söylemesi duygu dolu anların yaşanmasına sahne oldu.

AA'nın haberine göre; lise öğrencisi 17 yaşındaki İrem de annesiyle söylenen şarkılara eşlik etti. Öğrenciler İrem'in yanına gelerek ona güçlü olması gerektiğini söyledi.

İrem Ayvalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu gece kendisi için yapılan sürprizi beklemediğini, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Süleyman Demirel Üniversitesinde hastalığına teşhis konulduğunu belirten Ayvalı, "Güçlüyüm, bunların hepsini atlatacağım, inşallah hastalığımı yeneceğim. Herkes güçlü olsun, kimse pes etmesin." diye konuştu.