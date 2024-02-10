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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da eski karısını öldüren zanlı ve yardım eden 6 şüpheli tutuklandı

        Burdur'da eski karısını öldüren zanlı ve yardım eden 6 şüpheli tutuklandı

        Burdur'un Çavdır ilçesinde 2 çocuk annesi genç kadın, otelde eski eşi tarafından av tüfeğiyle vurulduktan sonra bıçaklandı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, cani eski eş ve ona yardım eden 6 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 06:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 06:48
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        Eski karısını öldüren zanlı ve yardım eden 6 şüpheli tutuklandı
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        Çavdır'da 2 çocuk annesi eski eşini av tüfeğiyle vurup daha sonra bıçaklayarak öldüren T.Y. ile yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        T.Y. (45) ile ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölhisar Adliyesine sevk edildi.

        7 ŞÜPHELİ'DEN 6'SI TUTUKLANDI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Savcılıktaki sorgularının ardından katil zanlısı T.Y. ile ona yardım eden 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        AA'nın haberine göre; öldürülen 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Denizli'nin Çal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        OTELDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gitmesi gereken sürede cezaevine gitmeyen "kasten yaralama suçundan" hükümlü olduğu belirtilen T.Y, Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat'ta eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamış, iki çocuk annesi kadın hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olay yerinden kaçan T.Y. Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı bağ evinden dağlık alana kaçarken polislerce yakalanmış, T.Y'ye yardım ettiği iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Çavdır
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