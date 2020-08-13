Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Hacılar köyünde iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve temaslıların bulunması nedeniyle köyde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Görevli personel haricinde giriş çıkışların kapatıldığı köydeki vakalarla teması tespit edilenlere de 14 günlük ev karantinası uygulandı

Testi pozitif çıkan iki hasta ise Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.