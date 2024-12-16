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        Haberler Gündem Burdur'da av tüfeğiyle vurulan çocuk öldü - Güncel haberler

        Burdur'da av tüfeğiyle vurulan çocuk öldü

        Burdur'da av tüfeğiyle vurularak karın bölgesinden yaralanan çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 00:44 Güncelleme: 16.12.2024 - 00:44
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        Av tüfeğiyle vurulan çocuk öldü
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        Karasenir Mahallesi Vişne Sokak'taki bir evde, silahla bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Evde arkadaşlarıyla otururken av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen Halil Can Çavaş (15), sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Karın bölgesinden yaralanan çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis ekipleri, olay anında evde bulunan 3 çocuğu gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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