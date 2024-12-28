Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: 2025'in en şanslı burçları! - Diğer Haberleri

Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: 2025'in en şanslı burçları! - Diğer Haberleri

Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla izleyiciyle buluştu. Burcu Ürge'nin bu haftaki konukları Astrolog Nuray Sayarı ve Modacı Şiyar Akboğa'ydı.

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Nuray Sayarı 2025'in en şanslı burçlarını açıkladı. Sayarı, "Koçlar, Yengeçler, Boğalar, Oğlaklar ve Kovalar bu burçlar yılın en şanslı burçları" ifadelerini kullandı.

📺 Burcu Ürge ile Her Şey Dahil



🔮Nuray Sayarı'ya göre 2025 yılının en şanslı burçları🤓 pic.twitter.com/U2cFWTtsr2 — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024 Burcu Ürge'nin bir diğer konuyu ise Modacı Şiyar Akboğa'ydı. Akboğa ise hangi ünlü isimlerle çalıştığını açıkladı. Şiyar Akboğa, "Şu anda halihazırda giydirdiğimiz ve koleksiyonalarımızı severek giyen iki isim var Türkiye'de. Biri Hande Erçel biri de Serenay Sarıkaya. Serenay Sarıkaya aslında bizim patlama noktamız oldu. Bir dizide giydiği kıyafetlerle magazine düştü." dedi.

📺 Burcu Ürge ile Her Şey Dahil



🎙️ Şiyar Akboğa: Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya ile çalışıyorum. pic.twitter.com/buDG6EwcrH — HT Spor (@HTSpor) December 28, 2024