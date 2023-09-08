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        Haberler Magazin Burcu Özberk'ten bikinili poz! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!

        Burcu Özberk'ten bikinili poz! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!

        Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz adlı dizide Ece karakterini canlandıran oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozlarıyla sevenlerinden tam not aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:34
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        • 1

          FOX TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz adlı dizide Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşan genç oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderilerle magazin gündeminde sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor.

        • 2

          2015 yılında başrollerinde Hande Erçel, Evrim Alasya, Emre Kınay, Berk Atan, Tolga Sarıtaş gibi isimlerin yer aldığı Güneşin Kızları adlı dizide canlandırdığı Nazlı karakteriyle oyunculuk kariyerinde tanınan bir isim haline gelen Burcu Özberk, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

        • 3

          Instagram hesabında 9.5 milyon takipçisi olan Burcu Özberk son gönderilerini "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü güzel takipçilerinden tam not aldı.

        • 4

          Burcu Özberk'in bikinili gönderilerine sevenlerinden: "Oyunculuk desen var güzellik desen var", "Resmen kraliçe", "Yıkıldı ortalık", "Dünya güzeli misin?" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Burcu Özberk'in son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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