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Burcu Özberk karantina sonrası tatilde! - Son dakika magazin haberleri

Burcu Özberk karantina sonrası tatilde!

Koronavirüsü atlatmasının ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, tekne pozlarını Instagram'dan paylaştı

17.08.2022 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Testi pozitif çıkan Özberk, "Hiç koronaya yakalanmadım' diye şaşırıyordum, testim pozitif çıktı. Ben biraz ağır atlatıyorum. Vakalar gerçekten artmış, kendinize dikkat edin." demişti.

  • KARANTİNA SONRASI TATİLDE

    Evinde istirahat etmesinin ardından hastalığı atlatan ünlü oyuncunun karantinası bitti. Burcu Özberk, koronavirüsü yenmesinden sonra soluğu tatilde aldı.

  • TEKNE POZU

    Denizin ve güneşin tadını çıkaran Özberk, yeni fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Tekne turuna çıkan Burcu Özberk, siyah mayosu ile verdiği pozları Instagram'dan paylaştı. Takipçileri Özberk'in gönderilerini beğeni yağmuruna tuttu.

  • Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları tatillerini sürdürüyor. Bazı isimler Ege ve Akdeniz koylarında deniz ile güneşin tadını çıkarırken, kimi de tercihini yurt dışından yana kullandı. İşte ünlülerden renkli kareler...

  • GÜLCAN ARSLAN

    Oyuncu Gülcan Arslan, tatilden yeni fotoğrafını paylaştı. Siyah iddialı bikinisiyle poz veren Arslan, "Söylenecek bir şey yok!" dedi.

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