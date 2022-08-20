"İYİ BİR PARTNER OLACAĞIMIZDAN HİÇ KUŞKUM YOK"

Burcu Özberk, Murat Boz ile rol alacakları film sorulunca, "Bugün proje toplantısındaydık, okuduğumda çok heyecanlandım. Eylülün ortasında sete çıkacağız. Bu arada 'Zeytin Ağacı'nı izledim. Murat Boz'un Tuba Büyüküstün ile olan partnerliği harikaydı. Bizim de iyi bir partner olacağımızdan hiç kuşkum yok." dedi.