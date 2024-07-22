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        Haberler Magazin Burcu Özberk: Dinlendirici hafta sonu - Magazin haberleri

        Burcu Özberk: Dinlendirici hafta sonu

        Tatile devam eden ünlü oyuncu Burcu Özberk, havuz başında dikkat çeken pozlar paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:31
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          Burcu Özberk, bitmeyen tatiliyle nâm-ı diğer 'Bayan Tatil' oldu.
          Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte sıkça tatil fotoğrafları paylaşan Özberk, bu kez havuz başından fotoğraflarını paylaştı.

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          İspanya tatiline devam eden Burcu Özberk, 10.2 milyon takipçili sosyal medya hesabında siyah bikinisiyle havuz başında pozlarını yayımladı.

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          34 yaşındaki oyuncu, yayımladığı o gönderilere; "Dinlendirici hafta sonu" notunu düştü.

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          Burcu Özberk'in o halleri, sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

          Fotoğraflar: Instagram

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