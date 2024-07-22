Burcu Özberk: Dinlendirici hafta sonu
Tatile devam eden ünlü oyuncu Burcu Özberk, havuz başında dikkat çeken pozlar paylaştı
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Burcu Özberk, bitmeyen tatiliyle nâm-ı diğer 'Bayan Tatil' oldu.
Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte sıkça tatil fotoğrafları paylaşan Özberk, bu kez havuz başından fotoğraflarını paylaştı.
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İspanya tatiline devam eden Burcu Özberk, 10.2 milyon takipçili sosyal medya hesabında siyah bikinisiyle havuz başında pozlarını yayımladı.
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34 yaşındaki oyuncu, yayımladığı o gönderilere; "Dinlendirici hafta sonu" notunu düştü.
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Burcu Özberk'in o halleri, sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram