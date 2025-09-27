Burcu Özbek: Her an ülkeme dönmek istedim

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Burcu Özberk, Bebek’teki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Köpeğiyle birlikte objektiflere poz veren Özbek, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Burcu Özberk, kendisine yöneltilen, "Sık sık yurt dışına gidiyorsunuz. Oraya taşınma gibi bir planınız var mı?" sorusuna; "Yurt dışına gittiğim her an ülkeme dönmek istedim. Ben burada kalmadan yapamıyorum. Uzun süre oralarda kalamıyorum. O yüzden yurt dışına yerleşmek planım yok. Londra’ya sık sık gelip gidiyorum ama gezip geliyorum diyelim. oradan ev almak isterim ama dediğim gibi yurt dışına taşınma planım yok" şeklinde yanıt verdi.

Son dönemde sık sık kilo aldığına dair haberlerle gündeme gelen Burcu Özbek, konuyla ilgili bir açıklama yaptı: Kadınların özellikle kilo alıp kilo vermesi ve hormon dengesi… Biz kadınız ve insanız. Ben neysem o şekilde fotoğraf koydum o dönemde de. Bu benim ve benim bedenim. Kilo da alabilirim, verebilirim. Projeye göre de değişebiliyor bu durum. Bazen projeler için de kilo alabiliyoruz. Dikkat etmediğim bir süreçti.