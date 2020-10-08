Şarkıcı Sinan Akçıl'ın sevgilisi oyuncu Burcu Kıratlı, geçtiğimiz akşam İstinyePark'ta görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Kıratlı, sade şık tarzı ile göz doldurdu.

31 yaşındaki oyuncu, daha sonra bir restorana oturarak telefon görüşmesi yaptı.

Kıratlı, açık havada tek başına olmanın keyfini çıkardı.