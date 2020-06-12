30 yaşındaki Burcu Kıratlı, sevgilisinin yeni yaşını geçtiğimiz günlerde şu sözlerle kutlamıştı:

Söylenebilecek en güzel sözlerin gerçeğini yaşıyoruz biz. Bu yüzden çok şanslıyız ve bu yüzden bir şey söylemeye, yazmaya gerek yok. Ruh eşim... İyi ki doğdun. İlhamın, müziğin ve ben... Hep seninleyiz.