"GÖRÜŞMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Burcu'nun mirası var. Onun yavrusu gibi bir köpeği var. Onunla ilgili de sıkıntılar olmuş. 'Sette köpek istemiyorum' gibi şeyler demiş. Eskiden bir şarkı için gelmişti bana.

Bir şarkı istemişti. O zaman bir görüşmüştük ama duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum. Benim için emekçi insanlar çok değerli.