Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (SE-SAM) kuruluşunun 34. yılı ve Türk Sinemasının 106. yılı onuruna düzenlenen ödül törenine ünlü isimler akın etti.

Yeşilçam'ın yıldızlarını ve Türk sinemasının oyuncularını bir araya getiren etkinlik T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği’nin (SİNEGED) desteği, SE-SAM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Atadeniz ve SE-SAM Yönetim Kurulu 2. Başkanı Hakan Türkşen’in ev sahipliğinde gerçekleşti.