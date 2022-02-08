"ÖYLE BİR ŞEY KESİNLİKLE YOK!"

Burcu Kıratlı, gazetecilerin, "Sinan Akçıl ile ile ikinci kez boşanma aşamasına geldiniz. Bunun sebebinin üçüncü bir kişi olduğu söyleniyor. Doğru mu?'' sorusuna yanıt verdi.

Ünlü isim, "Öyle bir şey kesinlikle yok. İki medeni insan gibi boşanma kararı aldık. Hala aynı sitede altlı-üstlü oturuyoruz. Aramızda geçen kötü bir olay yok." şeklinde konuştu.