"GELMİŞKEN HER ŞEYLE İLGİLENMEYE ÇALIŞIYORUM"

Burcu Kara, "Can ile annemleri ziyarete geldik. Gelmişken her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum. Bu fotoğrafı da annem çekmiş. 'Madem öyle, ben de poz vereyim' dedim en doğal halimle" demişti.