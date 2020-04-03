HABERTURK.COM

Şarkıcı Burcu Güneş'in yeni şarkısı ''Bir Kadın'' yayınlandı. Güneş, sözü ve müziği Ravi İnciöz, Buket İnciöz ve Cüneyt Tek'e, aranjesi Okan Akı'ya ait olan şarkısıyla; yüreği aşktan yana incinmiş, zarar görmüş kadın hayranlarının içine güneş gibi doğarak kalplerindeki en derin hikayelerine temas etti.



Güneş, yepyeni şarkısı "Bir Kadın" ile ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi:

Ülkemizin ve dünyanın zor zamanlardan geçtiği bu günlerde, evlerinize; şiir, sanat, müzik, şarkılar dolsun diye 'Bir Kadın' emanet ediyorum size.



Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekilen "Bir Kadın"ın klibinde ise Güneş, güçlü duruşuyla birlikte kadının hem naif ve kırılgan halini hem de yıkılamayacak ve susturulamayacak kadar özel bir değer olduğunu izleyicilerine yansıttı.



Burak Ertaş'ın kapak fotoğraflarını çektiği projede Burcu Güneş'in krapon kağıdından özel olarak hazırlanan çevreye uyumlu ve dönüşümlü elbisesi de dikkat çeken detaylar arasında yerini aldı.