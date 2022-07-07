"OTELDEN HABER BEKLİYORUZ"

Sevgilisi Nazım Akmandil'den İtalya'da evlilik teklifi alan ünlü isim, düğün tarihinin sorulması üzerine otel engeline takıldıklarını dile getirdi.

Düğünü İtalya'daki bir otelde yapmak istediklerini açıklayan Esmersoy, "Nazım'ın bana evlilik teklifi ettiği yer İtalya'da. Çok beğendiğim bir mekanda bir düğün yapılmıştı. Çok beğenmiştim. 'Burada mı evlenelim?' demiştim. Sonra otelden bize '2023'de görüşelim.' diye mail geldi. Otel dolu... Biz de, 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin.' diye bekliyoruz. İstediğim bir tarih var, onu ayarlamaya çalışıyorum. Karşılıklı görüşüyoruz." şeklinde konuştu.