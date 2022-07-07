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Burcu Esmersoy-Nazım Akmandil çiftinin düğününe otel rötarı! - Magazin haberleri

Burcu Esmersoy-Nazım Akmandil çiftinin düğününe otel rötarı!

Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, düğün tarihinin sorulması üzerine otel engeline takıldıklarını dile getirdi. Ünlü sunucu, "Otel dolu... Biz de, 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin.' diye bekliyoruz. İstediğim bir tarih var, onu ayarlamaya çalışıyorum" dedi

07.07.2022 - 08:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kalabalık bir arkadaş grubuyla birlikte mekanda oturan Esmersoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • "SAKİNLİĞİ SEVİYORUM"

    Kısa bir süre önce Bodrum tatilinden geldiğini belirten Burcu Esmersoy, "Bodrum beni yoruyor. Seven de seviyor ama yorucu bir yer. Mesafeler yoruyor. Olduğundan daha uzun hale geliyor. Kendi oturduğum, yaşadığım yerde çok mutluyum. Arkadaşlarım görüşmek istiyor. Onların yanına gitmem trafikte uzun sürüyor. O yüzden sakinliği seviyorum. Haziranın başı iyiydi. Temmuz, ağustos daha yoğun oluyor. Eylül gibi yine tadını çıkarırız." diye konuştu.

  • "YANLIŞTIR, DALGA GEÇİYORLAR' DİYE DÜŞÜNDÜM"

    Her yaz öncesi yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum'daki ücretlerin kendisini maddi olarak zorlayıp, zorlamadığı sorulan Burcu Esmersoy, daha uygun yerleri tercih ettiğini söyledi.

    Esmersoy, muhabirlerin, "Hiç 280 liralık lahmacundan yediniz mi?" sorusuna şaşırarak, "Öyle fiyatlar mı varmış? Çokmuş... Bir tane humus 400 lira diye duydum. 'Yanlıştır, dalga geçiyorlar' diye düşündüm. Bilmediğim bir yere gitmiyorum. Gittiğim yerlerde hizmeti ve fiyatı genelde uygun olan yerler." yanıtını verdi.

  • "GURUR DUYUYORUM"

    Sosyal medyada paylaştığı bikinili videolar ile gündeme gelen Burcu Esmersoy, bunun hatırlatılması üzerine, "Çok beğeniliyor. Bu sene bir sürü marka ile işbirliği yaptım. Gurur duyuyorum. Yaptığım işleri de seviyorum. Geçen sene sanki bikini, mayo ile daha aktiftim. Yaz mı geç geldi, ne oldu? Geçen sene bu tarihlerde bayağı güzel paylaşımlarım olmuş. Yenileri gelecek." yorumunda bulundu.

  • "OTELDEN HABER BEKLİYORUZ"

    Sevgilisi Nazım Akmandil'den İtalya'da evlilik teklifi alan ünlü isim, düğün tarihinin sorulması üzerine otel engeline takıldıklarını dile getirdi.

    Düğünü İtalya'daki bir otelde yapmak istediklerini açıklayan Esmersoy, "Nazım'ın bana evlilik teklifi ettiği yer İtalya'da. Çok beğendiğim bir mekanda bir düğün yapılmıştı. Çok beğenmiştim. 'Burada mı evlenelim?' demiştim. Sonra otelden bize '2023'de görüşelim.' diye mail geldi. Otel dolu... Biz de, 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin.' diye bekliyoruz. İstediğim bir tarih var, onu ayarlamaya çalışıyorum. Karşılıklı görüşüyoruz." şeklinde konuştu.

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