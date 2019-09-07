Burcu Esmersoy Kimdir?

Burcu Esmersoy, Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Burcu Esmersoy New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu. 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterinde oynamıştır. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı.

Burcu Esmersoy, Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı. 2014 Yılında Tv8' de yayın hayatına başlayan Ver Fırınada ve 2015 Mart ayında başlayan Komedi Türkiye isimli programı Sunmaktadır.

2006 yılının Nisan ayında NTV'de "Spor Servisi" programının sunuculuğunu yapmış olup NTV Spor kanalında da programları vardır. 2012 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yapmıştır. Popstar 2013 programında sunuculuk yapmaktadır.

Ayrıca Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanmakta olan Burcu Esmersoy çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.

Özel hayatı

Burcu Esmersoy'un anne ve babası boşanmıştır. Çerkes kökenlidir. Burcu Esmersoy, 28 Şubat 2006 tarihinde Ferrari'nin Reklam Pazarlama ve Sponsorluk Müdürü Massimo Cusimano ile İtalya'da bir kilise nikahı yaptı, evlilikleri 2 yıl sürdü. Dans etmeyi çok sevdiğini ve en sevdiği dans parçasının Dennis Ferrer'in Touched The Sky olduğunu Ayşe Arman'la yaptığı söyleşide belirtmiştir.

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz Boşandı Mı?

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz'ın boşandığı iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medyanında gündem konusu oldu. Çiften şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.