Burcu Esmersoy: Hayatta hiç 'keşke'lerim olmadı - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Asmalımescit'te görüntülendi. Çekim için bir otele geldiğini ifade eden Esmersoy, 2 Ekim olan doğum gününü Bodrum'da kutladığını ifade etti.

Her sene farklı bir kutlama organize etmeyi sevdiğini belirten sunucu, "Değişiklik olsun diye bu sefer dilek dilemedim. Hayatta hiç 'keşke'lerim olmadı" dedikten sonra mekana giriş yaptı.