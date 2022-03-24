Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Burcu Esmersoy'dan Yıldız Tilbe açıklaması: Umarım söylememiştir

Burcu Esmersoy'dan Yıldız Tilbe açıklaması: İnşallah öyle bir şey söylememiştir

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sokak köpeklerini hedef alan ve tepki toplayan paylaşımları hakkında konuştu. Esmersoy, "Yanlış anlaşılmış olabilir. İnşallah öyle bir şey söylememiştir" dedi

24.03.2022 - 10:01 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burcu Esmersoy (45), önceki gün Beşiktaş'taki bir otelde reklam yüzü olduğu bir markanın davetinde objektiflere yansıdı. 

  • "KENDİME ALDIĞIM İKİ TANE TEKTAŞIM VAR"

    Şimdilerde yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Esmersoy, basın mensuplarının sorularının yanıtladı. Parmağındaki tektaş yüzüğü ile dikkat çeken Burcu Esmersoy, gülümseyerek, "Benim kendime aldığım iki tane tektaşım var. Diğerlerini ayrılık nedeniyle iade ettim." ifadelerini kullandı.

  • "KENDİ BAŞIMA TATİL YAPAMIYORUM"

    Ramazandan önce ekibiyle tatile gideceğini söyleyen Burcu Esmersoy, "Kendi başıma tatil yapamıyorum. Erkek arkadaşımla gidebilirim. Ama ikimizde çok yoğunuz. En yakın mayıs haziranda olur." dedi.

  • "YANLIŞ ANLAŞILMIŞ OLABİLİR"

    Ünlü sunucu, şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sokak köpeklerini hedef alan paylaşımlarının tepki toplamasıyla alakalı da açıklamalarda bulundu.

    Burcu Esmersoy, "Ben öyle bir açıklama görmediğim için bir şey söylemeyeyim. Yanlış anlaşılmış olabilir. İnşallah öyle bir şey söylememiştir. Konuyu derinlemesine araştırmam lazım size bunun cevabını vermem için." diyerek, konuyla ilgili bir bilgisi olmadığını ifade etti.

  • "BÖLGE HALKI ZEHİRLİ ET VERSİN" DEMİŞTİ

    Yıldız Tilbe (55), son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından yaptığı "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" şeklindeki paylaşımla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.