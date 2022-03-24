"YANLIŞ ANLAŞILMIŞ OLABİLİR"

Ünlü sunucu, şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sokak köpeklerini hedef alan paylaşımlarının tepki toplamasıyla alakalı da açıklamalarda bulundu.

Burcu Esmersoy, "Ben öyle bir açıklama görmediğim için bir şey söylemeyeyim. Yanlış anlaşılmış olabilir. İnşallah öyle bir şey söylememiştir. Konuyu derinlemesine araştırmam lazım size bunun cevabını vermem için." diyerek, konuyla ilgili bir bilgisi olmadığını ifade etti.