ZEYTİN DALI UZATMIŞTI

Demet Akalın, "Bir şey deniyorum" diyerek, kendisini takipten çıkan ve uzun süredir küs olduğu Esmersoy'a geçtiğimiz günlerde zeytin dalı uzatmıştı. Akalın, sunucunun afet bölgesinde yavru bir hayvana süt içirirken çekilen fotoğrafını kalp ve gül emojileri ile paylaşarak, sunucuyu etiketlemişti.

"KALP KALBE KARŞI!"

Ünlü şarkıcının bu hamlesi üzerine düşünceleri sorulan Esmersoy, "Böyle zamanlarda kırgınlıklar, küslükler unutulur. Her zaman kendisine saygım ve sevgim sonsuzdur. Kalp kalbe karşı." şeklinde konuştu.