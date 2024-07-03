Burcu Esmersoy, Bodrum'da
Burcu Esmersoy, Bodrum'da görüntülendi. Ünlü isim, hem iş hem de tatil yaptı
Giriş: 03.07.2024 - 09:23 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:29
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Burcu Esmersoy, Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir otelde objektiflere yansıdı.
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Burcu Esmersoy'a arkadaşları eşlik etti.
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İskelede tur atan ünlü isim, daha sonra tekneye bindi.
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Kırmızı mayosunun üzerine giydiği beyaz gömlekle görülen Burcu Esmersoy, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark etti.
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Burcu Esmersoy, ardından gazetecilere el salladı.
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