        Burcu Biricik'ten Bade İşçil'e yanıt: Ben köylüyüm çünkü...

        Burcu Biricik’ten Bade İşçil’e yanıt: Ben köylüyüm

        Ünlü oyuncu Burcu Biricik, meslektaşı Bade İşçil'in "Tipim fakir oynamaya müsait değil" sözlerine yanıt verdi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 13:06 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:07
        "Ben köylüyüm"
        Bade İşçil, bir röportajında; "Tipim fakir oynamaya müsait değil" açıklamasını yapmıştı. Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; İşçil'in bu sözleri Burcu Biricik'e hatırlatıldı.

        Bebek'te görüntülenen Burcu Biricik; "Bu durum benim için geçerli değil. Ben köylüyüm çünkü" dedi. Nebahat Çehre'nin, "Fakir roller gelmiyor" sözleri hakkında ise; “O Nebahat Çehre. Çok büyük bir isim. Yorum yapmak doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

        #Burcu Biricik
        #Bade İşçil

