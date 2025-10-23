Bade İşçil, bir röportajında; "Tipim fakir oynamaya müsait değil" açıklamasını yapmıştı. Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; İşçil'in bu sözleri Burcu Biricik'e hatırlatıldı.

Bebek'te görüntülenen Burcu Biricik; "Bu durum benim için geçerli değil. Ben köylüyüm çünkü" dedi. Nebahat Çehre'nin, "Fakir roller gelmiyor" sözleri hakkında ise; “O Nebahat Çehre. Çok büyük bir isim. Yorum yapmak doğru olmaz” ifadelerini kullandı.