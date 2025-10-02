Habertürk
        Burcu Biricik: Kızımın fotoğrafını çekip kaçtı - Magazin haberleri

        Burcu Biricik: Kızımın fotoğrafını çekip kaçtı

        Geçtiğimiz yıl, ilk çocuğu Luna'yı kucağına alan Burcu Biricik, bir hayranının gizlice kızının fotoğrafını çektiğini ve sonra kaçtığını söyledi; "Birinin gelip gizlice bunu yapmaya çalışması ve ardından kaçmaya çalışması garip geldi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 09:33 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:36
        "Kızımın fotoğrafını çekip kaçtı"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

        Eşi Emre Yetkin ile yeni açtıkları butik otel hakkında konuşan Burcu Biricik; "Otel için yaz sezonunu kapattık. Bizim için yeni bir iş modeliydi. Bu yaz işi öğrendik. İnsanın farklı bir şey yapması iyi geliyor. Ne olduğunu anlamadan geçirdik yazı. Biz evimizde de misafir ağırlamayı çok severiz. O yüzden bizim için çok zor olmadı alışkın olduğumuz şeyler ve sevdiğimiz şeyler. Masayı toplarken bazen müşteriler 'Aman Burcu hanım siz yapmayın' diyorlardı. Kendi yerimiz ama küllük de temizledik, masa da topladık" dedi.

        Öte yandan Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda bir hayranının kendisinden habersiz bir şekilde kızı Luna'nın fotoğrafını çekmeye çalışması hakkında konuştu.

        Burcu Biricik, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: Orada birisinin fotoğrafı çekmesi önemli değil. Bütün Türk halkı çocuklarının fotoğraflarını nazar sebebiyle sosyal medyaya koymamaya dikkat ederken, birinin gelip gizlice bunu yapmaya çalışması ve ardından kaçmaya çalışması garip geldi. 'Niye çekiyorsunuz hanımefendi?' derken kaçmaya başladı.

        Burcu Biricik, daha sonra eşi Emre Yetkin ile motosiklete binip oradan ayrıldı.

        #Burcu Biricik
        #Emre Yetkin
        #Luna Yetkin

