        Haberler Objektife Takılanlar Burcu Biricik kızı Luna Yetkin ile Etiler'de

        Burcu Biricik kızı ve eşi ile Etiler'de

        Burcu Biricik, bir yaşındaki kızı Luna ile Etiler'de görüntülendi. Anne - kız birbirlerine olan benzerliği ile dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 08:37 Güncelleme: 17.10.2025 - 08:39
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burcu Biricik, bir yaşındaki kızı Luna ve eşi Emre Yetkin ile Etiler'deydi.

        Kızının aşı olduğunu söyleyen Burcu Biricik, arkadaş ziyaretine geldiklerini ifade etti.

        Emre Yetkin ise acele ettikleri için aracın içerisinde anahtarı unuttu. Daha sonra geri dönen Yetkin, aracını kilitleyip, eşi ve kızının yanına koşar adımlarla gitti.

        Luna, sarı saçları ve renkli gözleriyle annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.

        #Burcu Biricik
        #Luna Yetkin
        #Emre Yetkin

