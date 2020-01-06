"YARIN GECE MAĞARADA KONAKLAYACAĞIZ"

Yarın itibari ile başlayacak 22 km orman trekking ve 3 km mağara rotamız için Dong Hoi'ye hareket etmemiz gerekiyor. Önümüzde 5 buçuk saatlik bir yolculuk var. Biraz dinlenmemiz lazım. Yarın gece konaklamamız dünyanın 3. büyük mağarası Hang En içinde, su kenarında ve çadırda. Hadi bakalım, nasıl olacak...