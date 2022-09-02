'Sizi çekiyorlar!' uyarısı

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Burcu Biricik (33), önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Set çıkışı yardımcısı ile aracını bekleyen Biricik, flaşların patlamasıyla şaşkınlığa uğradı.

Burcu Biricik, önüne set olan yardımcısının, "Sizi çekiyorlar!" demesinin ardından, "Arkadaşlar çok yorgunum, set çıkışı... Yeni bir sezona başladık." ifadelerini kullandı.